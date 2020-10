Chiara Giordano, ex di Raoul Bova, ritrova l'amore con un volto Rai

Che a Chiara Giordano, ex di Raoul Bova, piacesse la danza è apparso chiaro dalla partecipazione ad Amici Vip, dove ha dato sfoggio delle sue qualità da danzatrice provetta (pur uscendo già alla prima puntata). Ma adesso il ballo entra nella sua vita non solo per ragioni professionali, bensì private: il suo nuovo compagno è Andrea Evangelista, di professione ballerino e coreografo.

L'annuncio arriva via social. "E noi due", scrive Chiara. Perché bastano queste tre parole per condividere l'immensa felicità col pubblico. Accanto a lei, nel primo scatto di coppia ufficiale, c'è il nuovo compagno, radioso quanto la donna.

Tanti gli auguri in calce al post, da parte di gente comune e personaggi dello spettacolo, tutti felici di questo nuovo inizio per Chiara, che mai prima d'ora aveva ufficializzato una relazione dopo la fine del matrimonio con l'attore Raoul Bova, arrivato nel 2013 dopo i due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001.

Chi è Andrea Evangelista, nuovo fidanzato di Chiara Giordano

Moro, occhi scuri e un fisico scolpitissimo, Andrea Evangelista si presenta sui social come ballerino per le trasmissioni Rai, in particolare per il programma I Fatti Vostri di Rai Due. Già qualche mese fa aveva condiviso uno scatto insieme a Chiara Giordano, ma solo oggi è arrivata l'ufficializzazione della love story da parte della donna, vero volto pubblico della coppia.

Raoul Bova oggi

Ma che fine ha fatto, invece, Raoul Bova? Nel frattempo l'attore si è riaccasato da sette anni con la modella ed attrice spagnola Rocio Munoz Morales, da cui ha avuto le figlie Alma, un anno, e Luna, 5.