Chiara Iezzi: "A 8 anni ho subito una violenza, ero in campeggio"

(Nel video Paola Iezzi a Verissimo)

Paola e Chiara si sono riunite dopo 10 anni, sul palco ma anche nella vita. Ospiti ieri a Verissimo, le due sorelle hanno parlato del lungo periodo in cui, dopo lo scioglimento artistico, hanno preferito restare lontane: "Abbiamo capito che ci serviva l'occasione per capire chi fossimo come singole persone. Non è vero che non ci sopportavamo più, ma ci sono stati dei momenti critici. Per alcuni anni a Natale non ci siamo nemmeno viste, ma la distanza è servita a farci sentire ancora più vicine dopo. Chiedevamo sempre ai nostri genitori l'una dell'altra".

Nel corso dell'intervista, poi, Chiara Iezzi ha raccontato a Silvia Toffanin un episodio terribile del suo passato, che l'ha segnata profondamente: "Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Ero al bar, un ragazzino mi ha strattonata e mi ha portato in un luogo appartato. Lo shock mi è rimasto per molto tempo. Credo che questo episodio abbia influito abbastanza sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa, penso anche a causa di questo". A distanza di molto tempo, un anno e mezzo fa, la cantante ha attraversato un periodo buio: "Avevo ansia e attacchi di panico. Sono andata in terapia per farmi aiutare e ancora oggi ci vado. Mi ha aiutata moltissimo anche con la timidezza. Sto migliorando. Il mio carattere introverso a volte non mi aiuta a sentirmi pienamente a mio agio - ha spiegato ancora - ma ho imparato a non giudicare più la mia vulnerabilità e fragilità, ma a considerarla parte del mio carattere e a utilizzarla anche artisticamente".

Vicino a lei la sorella Paola: "Ci conosciamo da sempre e lo capivo che c'era qualcosa che non andava, ma deve essere la persona in difficoltà a riconoscere il momento di fragilità e a chiedere di farsi aiutare. Io ci sono e ci sono sempre stata, ho aspettato il momento giusto di Chiara per chiedere aiuto. Ha una famiglia che l'ha sempre amata e supportata, ma anche amici e fan. Da questo punto di vita siamo persone molto fortunate".