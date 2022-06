Il messaggio di Chiara Iezzi allarma i fan: "Subisco violenze, non sorrido più"

Sta destando preoccupazione tra gli utenti l'ultimo post di Chiara Iezzi, ex cantante che insieme alla sorella Paola componeva il duo Paola e Chiara. "Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio" si legge a corredo della foto che mostra un sorriso evocato con nostalgia.

Nessun ulteriore dettaglio sulla vicenda personale è stato aggiunto dalla 49enne milanese che con queste poche righe ha palesato un evidente disagio. Solo un ringraziamento è arrivato da parte di Chiara ai tanti follower che le stanno rivolgendo un pensiero offrendole anche il loro supporto. "Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene", si legge a margine dello scatto.

Chiara Iezzi oggi

Chiara Iezzi è stata per anni protagonista del panorama musicale italiano. Nel 1996 ha fondato il duo Paola & Chiara insieme alla sorella Paola, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Giovani nel 1996 con il brano Amici come prima. Nel 2000, viene pubblicato il loro singolo di maggiore successo, Vamos a bailar (Esta vida nueva), tratto dall'album Television che ottiene il Disco di platino e vince il Festivalbar e Un disco per l'estate. Il duo si è sciolto nel 2013.

Nel 2015 Chiara Iezzi ha partecipato come concorrente alla terza edizione di The Voice of Italy nella squadra di J-Ax e poi in quella di Roby e Francesco Facchinetti. Nel frattempo, ha anche avuto esperienze nell'ambito della recitazione.