Chiara in lacrime, Fedez la lascia sola, il truccatore rivela i suoi sospetti. La verità (dopo mesi) sulla lite a Sanremo

Che cos'è successo davvero nell'ultima serata di Sanremo, quella che ha visto una grande lite tra Chiara Ferragni e Fedez dietro le quinte? A rivelarlo oggi è l'ultimo episodio di "The Ferragnez", la serie tv incentrata proprio sulla coppia, che ci porta nel backstage della kermesse. Chiara è radiosa per il gran finale del festival, Fedez invece è in platea ed è stanco, tanto da definirsi "non lucido": "Io in questo momento non sono lucido, sono molto stanco", dice mentre entra al Teatro Ariston, "cercherò di causare meno danni possibili rispetto a quelli che ho probabilmente già fatto". Un presagio di quello che sarebbe capitato di lì a poco.

A un certo punto della serata, sale sul palco Rosa Chemical con la sua Made in Italy, il cantante va a provocare Fedez seduto in prima fila e i due si baciano appassionatamente davanti a tutti, mimando un atto sessuale di fronte a milioni di spettatori. Si grida allo scandalo. Oggi la verità: "È stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me e non ero lucido, ecco", spiega Fedez, che nelle settimane successive avrebbe confidato di aver intrapreso una cura sbagliata con gli psicofarmaci. Fatto sta che Chiara rimane delusa, pur decidendo di proseguire al meglio la sua performance da co conduttrice: "In quella settimana ero più agitata di quello che poteva fare lui, per questo gli avevo chiesto di essere lì per me, senza che potesse fare niente che potesse agitarmi. Essere orgoglioso di me, applaudirmi. Lui mi ha detto di sì, ma non è stato così", ricorda oggi.

Finalmente la serie tv rivela che cosa è avvenuto in qui momenti dietro le quinte di Sanremo. Fedez raggiunge Chiara. Lei lo riprende: "Ma l'hai limonato?". "Mi ha messo lui la lingua in bocca", risponde Fedez. "Menomale che non dovevi fare niente". Amadeus, il conduttore, prova a sdrammatizzare ridendo. "Mi spiace", aggiunge Fedez. "Ti avevo detto di non far casini...". "Puoi non arrabbiarti con me?". Lei torna in camerino e sbotta: "Che due co*oni, non lo possiamo portare da nessuna parte proprio...". Il truccatore di Chiara, Manuele Mameli, le suggerisce che lo sketch poteva essere programmato, ma Chiara è convinta di no: in realtà verrà fuori un video in cui Fedez e Rosa si accordano sul da farsi. "Mi ha fatto ancora più male di quello che potesse immaginarmi", dice Ferragni.

"È stato difficile tornare su quel palco senza tremare", ammette oggi Chiara. "Tutti i giorni ho sentito tantissimo affetto intorno a me. Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c'è riuscito, è stato difficile. Sono fiera del Sanremo che ho fatto. Gli aveva chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Lui da artista può fare quello che vuole. Come compagno, volevo solo il suo supporto. Mi spiace solo a livello emotivo che chi doveva tranquillizzarmi mi ha messo solo più paura".

Il peggio però deve ancora avvenire. E arriva dopo la finale, al momento della festa in camerino. Chiara festeggia col suo team e la sua famiglia, Fedez invece se ne va a casa. "Io vi saluto ragazzi, buona serata". Lei gli chiede di restare. "Voglio solo andare via". Chiara non la prende bene e oggi racconta: "Lui si è reso conto di quanto ero scioccata e arrabbiata ma è stato l'unico che non è riuscito a starmi vicino. Ci sono tante cose che potrebbe fare per sistemare le cose però deve partire da lui".

Nell'ultima scena, i due sono sul divano di casa e provano a riconciliarsi. Lei ammette che il periodo è tosto, lui le chiede di non essere arrabbiata e le spiega di aver avuto problemi di salute grossi che hanno messo a dura prova la sua salute mentale, il cancro combattuto qualche mese prima: "Ti ho rovinato uno dei momenti più alti della tua carriera e questo è innegabile". "Mi sono sentita tradita nella fiducia, perché sapevi quanto ci tenevo". Lui intraprende un percorso di psicoterapia, per tornare al suo equilibrio: "Io devo elaborare una cosa importante che mi è successa e non è semplice", e scoppia in lacrime. A questo punto i due decidono di provare a ricominciare. Il resto sono le storie Instagram che vediamo oggi, giorno dopo giorno: una coppia che sembra essersi del tutto ripresa dalla crisi, nonostante le voci li vogliano sempre a un passo dal divorzio.