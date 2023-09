Chiara Maci, problemi in questura per il passaporto della figlia: "Bisogna giustificarsi per essere monogenitore"

"In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto davanti a un bambino. Che grande paese che siamo". Sono le parole di Chiara Maci, che racconta su Instagram quanto accaduto per fare il passaporto a sua figlia Bianca, nata nel 2014.

La food blogger ha un altro figlio, Andrea, avuto nel 2018 dall'ex compagno Filippo La Mantia, mentre Bianca è nata quando era single. A quanto pare in questura avrebbero insistito per conoscere l'identità del padre e sapere il motivo per cui la bambina ha soltanto lei come genitore. "Eh, sa, è andata così" ha scritto ancora nel suo lungo sfogo sui social, spiegando: "L'ho buttata sul ridere, davanti a mia figlia. Perché le lacrime agli occhi io le trattengo quando devo, me lo hanno insegnato le donne. Ma hanno fatto male a lei, prima che a me. A me hanno fatto male in 9 mesi di ecografie senza qualcuno che mi stringesse la mano, mi hanno fatto male all'anagrafe, ad ogni festa del papà, ad ogni modulo con doppia firma dove il mio era sempre mancante di qualcosa. Mi hanno fatto male le istituzioni - si legge ancora - le pubblicità delle famiglie perfette, la normalità comunicata che è sempre stata solo una. È da quando ho partorito da sola che la diversità non mi fa più paura. Perché diversa sono anche io. Mamma perché vogliono altri documenti? Perché non sanno fare il loro lavoro, amore. Tutto qui".

Tanti i messaggi di solidarietà che sta ricevendo, da parte di amici, follower, e anche di mamme che si rivedono in lei e nella sua storia. Come per ogni storia condivisa sui social, però, non mancano le critiche. Più di qualcuno, infatti, fa notare che non è corretto prendersela con i poliziotti che fanno semplicemente il loro lavoro: "Ma avete pensato un secondo prima di scrivere, anche te Chiara... Avete pensato che forse questa situazione sia per tutelare un bambino che un genitore vuole portare via? Due genitori separati, uno per fare dispetto all'altro va a chiedere da solo il passaporto per il figlio, poi parte e se ne va in un altro Paese. Hanno chiesto un documento che accerta la monogenitorialità, nulla di più".

Il post di Chiara Maci