"Chiara Maci e Filippo La Mantia si sono davvero lasciati"

Da un mese circa si parlava di una crisi tra i due, ma ora sarebbe certo: Chiara Marci e Filippo La Mantia si sarebbero davvero lasciati. A riportare la notizia è il magazine Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana. La coppia ha un figlio, Andrea, nato nel 2018. Che è la ragione per cui la food blogger e lo chef preferiscono mantenere il silenzio sull'accaduto: un modo per preservarlo dai riflettori puntati.

Anche nel loro caso - come sarebbe stato nel caso di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini - la coppia non avrebbe letto ad una crisi scoppiata nel primo lockdown, quello del marzo 2020. Sebbene i due non abbiano ufficializzato la rottura, molti indizi lasciano pensare che sia vera. E non si tratta solo dell'assenza di foto di coppia sui rispettivi profili Instagram (e di quel viaggio a Dubai fatto di recente da lei insieme ai bambini), ma di provvedimenti che i due avrebbero già preso per mettere le distanze.

Lui sarebbe già andato via di casa

La coppia, infatti, non vivrebbe più insieme. Chiara in particolare sarebbe rimasta a Milano, dove viveva proprio con La Mantia. Lui, invece, sarebbe andato andato a vivere a Palermo, sua città d'origine, per gestire un nuovo ristorante all’interno di un prestigioso albergo e ha chiuso il suo locale di Milano.

La storia d'amore

La storia andava avanti da nove anni circa. Chiara Maci e Filippo La Mantia si erano conosciuti e innamorati nel 2013. Galeotto è stato un evento di cucina che vedeva entrambi protagonisti. A dividerli ben 23 anni di differenza – lei ha 39 anni, lui 62 – che però non ha mai pesato. Entrambi avevano già un figlio da precedenti relazioni. A portare alla rottura sarebbero state altre ragioni.