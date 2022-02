Chiara Maci e Filippo La Mantia smentiscono la crisi

Tra la food blogger Chiara Maci e lo chef Filippo La Mantia sembrava ci fosse aria di crisi, anzi di separazione. Come spesso accade sono i social a mettere un punto (o una virgola) alle polemiche e così dopo giorni di voci che volevano i due food lovers ormai divisi ecco che spuntano le foto di una vacanza in famiglia in montagna, per la precisione a Ortisei.

Chiara Maci, Filippo La Mantia e i figli, Bianca e Andrea, si stanno godendo la neve e il buon cibo montanaro. Ad affermare che tra i due sarebbe finito l'amore e che abbiano anche smesso di vivere insieme è stato il settimanale Diva e Donna.

La smentita della crisi sui social

Anche nel loro caso - come sarebbe stato nel caso di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini - la coppia non avrebbe retto ad una crisi scoppiata nel primo lockdown, quello del marzo 2020. I due non hanno commentato queste indiscrezioni con le parole, ma con la foto di famiglia che hanno pubblicato.

La storia andava avanti da nove anni circa. Chiara Maci e Filippo La Mantia si erano conosciuti e innamorati nel 2013. Galeotto è stato un evento di cucina che vedeva entrambi protagonisti. A dividerli ben 23 anni di differenza – lei ha 39 anni, lui 62 – che però non ha mai pesato. Entrambi avevano già un figlio da precedenti relazioni. A portare alla rottura sarebbero state altre ragioni.