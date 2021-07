Chiara Nasti abbandona i social: il lungo sfogo su Instagram

Il suo ultimo post era di solo due giorni fa, un selfie in costume da bagno. Oggi Chiara Nasti ha però deciso di salutare i social pubblicando, proprio su Instagram, una lettera. Le sue parole sono chiare: vuole dedicarsi del tempo.

L'influencer ad aprile aveva annunciato la sua separazione dal fidanzato di Zaniolo e oggi confida di star attraversando un periodo difficile. Negli ultimi mesi sono state molte le critiche che ha dovuto affrontare tra cui quelle legate al suo ultimo tatuaggio realizzato sul braccio. Si è tatuata il suo volto e il web non ha apprezzato.

Forse le due cose non sono collegate, ma a poco meno di una settimana da quell'episodio, Chiara ha deciso di dire ciao al mondo dei social: "Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me".

La lettera di Chiara Nasti su Instagram

"Ho bisogno di prendere una pausa di social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a "CHIARA". Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po' me, sempre di più. Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po' me stessa col mio modo di fare essendo una persona super sensibile e certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontano da internet. Vi voglio bene".