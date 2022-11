Chiara Nasti massacrata dagli hater: "Pseudo-madre, monetizza sul figlio". Lei risponde

La gioia per la nascita del primo figlio si scontra con la rabbia per le feroci critiche ricevute sui social. Chiara Nasti, diventata mamma la scorsa settimana del piccolo Thiago - avuto dal compagno Mattia Zaccagni - ha perso le staffe dopo l'ennesimo insulto.

L'influencer ha condiviso tra le storie Instagram il commento al vetriolo di un utente: "Una madre vera si cresce i figli, non ha filippini per casa che le fanno tutto, si alza la notte per accudire il figlio, lo cresce lei - si legge - Tutte queste pseudo madri (madri a metà) fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche, in primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori o personaggi famosi pieni di denaro, secondo motivo per lucrare sopra e monetizzare su queste povere creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto. Non ci volete credere? Beh vi dico che è così. Non sto a spiegarvi perché ma è una realtà che conosco bene perché ci lavoro con gente ricca - incalza l'utente - Sono fortunate? Può darsi. Hanno tutto? Può darsi. Ma mai dire che sono delle veri madri perché vi assicuro che non fanno niente di niente di quello che fa una madre poi libere voi di pensare e difendere queste calcolatrici opportuniste non hanno pietà nemmeno dei loro figli per la fama e i soldi".

Davanti a un attacco simile Chiara Nasti non è rimasta in silenzio e ha replicato duramente all'hater. Una risposta unica rivolta a tutti quelli che in questi giorni la stanno attaccando senza pietà: "Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce? A volte mi vergogno per voi. Sembra sappiate tutto di tutti. Ci sono persone più fortunate sicuramente, ma perché queste cose ti fanno meno mamma? A volte la gente mi chiede come io faccia a sopportare tutto ciò ma la verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quel che sono, è proprio per questo che io l'ho sempre associata ad invidia e frustrazione". Sull'insinuazione di aver fatto un figlio per guadagnarci tuona: "Come si può pensare di mettere al mondo figli per fama e soldi? Ma che pensieri avete? Sicuramente ci sono nel mondo persone così ma non è mai stato il mio obiettivo di vita. Considerando che sono indipendente da tipo 10 anni. Comunque vi auguro la mia stessa felicità. Potreste anche impazzire".