Matrimonio Chiara Nasti, che lusso: la bomboniera super costosa regalata agli invitati

Un matrimonio in grande, con oltre 100 invitati e una festa sfarzosa con tanto di torta a sei piani: così Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno celebrato le loro nozze tra parenti, amici e colleghi. A suscitare particolare attenzione però sono state la scelta della chiesa, la stessa di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma soprattutto le bomboniere. Su TikTok la truccatrice che si è occupata del look di Chiara ha condiviso tre video in cui mostra le preziose bomboniere marchio Chanel.

Un tavolo lungo con sopra una distesa delle arcinote shopper con la scritta "Chanel" nera su sfondo bianco e con all'interno ben due confezioni: una più piccola personalizzata con una rosa con sopra scritti i loro nomi, Chiara e Mattia, e una più grande. Dentro alla confezione più voluminosa il vero e proprio regalo agli invitati: un profumo della famosa maison francese, Paris-Venise in confezione da 50 ml e dal costo di 98 euro l'una. Sul sito, oltre al prezzo, si può leggere anche la descrizione olfattiva: "Una fragranza orientale-fresca ispirata all'ammaliante esotismo di Venezia, una delle principali fonti d'ispirazione per Gabrielle Chanel. Una composizione in chiaroscuro, tra freschezza e sensualità". Paris-Venise "si ispira alla città d’arte dove l’Oriente incontra l’Occidente - si legge ancora nella descrizione -. Con i suoi vicoli stretti e i canali che fiancheggiano i palazzi, Venezia è una rivelazione per Gabrielle Chanel. È qui che scopre l’arte bizantina, con i suoi sfondi dorati e i colori brillanti, che diventa una delle principali fonti d’ispirazione per il suo stile. Con la sua freschezza sensuale evoca l’ammaliante esotismo di questa città leggendaria".

Essendo un profumo femminile è facile presumere che per gli uomini sia stata scelta un'altra fragranza, ma non sappiamo, al momento, quale. La bomboniera in realtà non è un profumo ma un'eau de toilet (ha quindi una concentrazione aromatica minore rispetto ad un profumo) e della stessa linea esistono quattro profumazioni diverse, quindi non è detto che tutte le invitate abbiano ricevuto la stessa.