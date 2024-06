Chiara Nasti incinta, si fa il calco del pancione. Piovono critiche e lei risponde

La figlia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto diventeranno genitori bis. La coppia dopo Thiago, il bimbo nato nel 2022, avrà Dea, questo il nome scelto per la bimba che nascerà a breve. Nasti, infatti, è nel nono mese di gravidanza e quindi presto partorirà.

Per celebrare questa seconda nascita, proprio come aveva fatto per la prima, Chiara ha deciso di fare un calco della panciona e del seno. Se la prima, poi, era stata ricoperta di cristalli luccicanti, questa ancora non è finita e quindi non è possibile sapere, ancora, il risultato finale.

Proprio come due anni fa anche questa volta il video del momento del calco, postato sui social, ha suscitato non poche reazioni e i commenti in pochi minuti si sono moltiplicati. Chiara ha risposto a pochi, tra cui ad una persona che si domandava quale fosse l'utilità di tale azione. "L'utilità di sta cosa devo ancora capirla da anni...", ha scritto l'utente. "Se la trovi inutile semplicemente non farla, c'è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto", ha giustamente replicato la futura mamma bis.