Chiara Nasti mostra il calco della sua pancia ricoperta di cristalli: è polemica

Una delle ultime mode che riguardano la maternità è quella del calco delle pance: un modo per avere per sempre il ricordo materiale di come fosse la pancia mentre le mamme erano in dolce attesa. E tra le influencer che hanno deciso di farlo c'è Chiara Nasti. Solo tre giorni fa ha condiviso su Instagram il risultato finale: un calco di seno e pancia completamente ricoperto di cristalli.

A realizzarlo un'artista che si definisce la prima artista italiana dei calchi, in molti hanno commentato stupiti l'opera che sicuramente non passa inosservata. "Ti capita mai di fare cose che non siano tamarrate da cafoni di bassa lega?" ha commentato un utente sotto il video in cui viene mostrata la luccicante pancia ed è proprio Nasti a rispondere a tono: "No... Non hai capito che mi piace strafare?". "No vabbè a che siamo arrivati, non si sa più come spendere soldi"; "Terrificante e di pessimo gusto" scrive qualcun altro. Tra i vari commenti alcuni difendono Nasti e sottolineano che ognuno dovrebbe essere libero di fare ciò che vuole, tra i vari commenti però anche uno che tira in ballo Chiara Ferragni: ""Se lo avesse fatto la Ferragni a quanti sarebbe piaciuto? Valanghe di complimenti già lo so".