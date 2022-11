Chiara Nasti torna a casa dopo il parto e scoppia in lacrime. Le foto del party per il piccolo Thiago

Chiara Nasti è tornata a casa dopo il parto. La neomamma con il suo bambino Thiago, nato appena due giorni fa, ha fatto il loro ingresso a casa sotto nuove vesti, quelle da genitore e questo grande ritorno non poteva essere più emozionante. La giovane influencer, infatti, è stata sorpresa dal compagno Mattia Zaccagni con una tenerissima e inaspettata festa di benvenuto che ha voluto celebrare questa tappa importantissima nella vita della 24enne. La Nasti non è riuscita a trattenere le lacrime alla vista dei suoi genitori, del suo cagnolino e, soprattutto del bellissimo allestimento dedicato al suo piccolino appena nato. Decorazioni floreali, pasticcini, confetti, una maglietta da calcio con il numero dieci e il nome Thiago realizzata con delle rose bianche e tutto l'amore della sua famiglia che da pochissimo si è allargata regalandole l'emozione più grande, quella di diventare mamma.

Chiara, che è stata prontamente ripresa nel suo ingresso a casa da neomamma emozionatissima, ha postato su Instagram diversi scatti della festa organizzatale dal compagno nonché un reel con il momento del suo ingresso a casa. L'influencer, spesso al centro di diverse polemiche social per alcune affermazioni controverse come quella sulle mamme che svaccano in gravidanza o l'offesa classista data a un follower, si è mostrata in grande forma e in preda a una vivida emozione pubblicando una foto insieme al suo piccolino che è stato definito da Chiara "L'amore della sua vita".

Un party super glam e in pieno stile Nasti che anche se in tantissimi hanno apprezzato ha ricevuto anche qualche critica da parte di alcuni followers dell'influencer che hanno accusato la neomamma di aver finto, come spesso, la sua sponteneità.

"Che bello. Così tutto naturale, così spontaneo", ha commentato ironicamente qualcuno, "Sempre con la piega perfetta", ha voluto specificare, invece, qualcun altro e c'è anche chi ha fatto riferimento al presunto gossip sul fatto che Thiago non sia figlio di Zaccagni ma dell'ex Zaniolo: "Ma gliel'avete fatto il test del DNA a sto bambino? Siamo sicuri che è di Zaccagni?".