Chiara Nasti, mamma da appena sette giorni: "Non vedo l'ora di fare altri figli"

Chiara Nasti è mamma da appena sette giorni. Proprio una settimana fa, infatti, nasceva il suo primogenito, il piccolo Thiago che le ha regalato l'emozione di diventare mamma per la prima volta. Oggi, però, nonostante gli impegni per la gestione di un neonato e le numerose critiche ricevute dai suoi haters che l'hanno definita una "pseudo mamma" che vuole solo sfruttare il figlio per monetizzare sui social, l'influencer di 24 anni, ha già ammesso di volere altri figli.

Amata, odiata, ma senza dubbio, popolarissima, Chiara Nasti sa sempre come far parlare di sé e dopo la nascita del primogenito Thiago sembra proprio intenzionata a vivere, di nuovo, una seconda gravidanza con il suo compagno Mattia Zaccagni.

"Non vedo l'ora di avere altri figli" - ha, infatti, dichiarato Chiara Nasti in una delle sue ultime stories Instagram dove ha ringraziato la sua ostetrice per il lavoro fatto con il piccolo Thiago -. Mi hai dato una forza incredibile, mi sentivo fortissima durante il parto, tutte quelle ore di travaglio nonostante pesantissime me le hai fatte affrontare con una forza che neanche sapevo di avere considerando che ero terrorizzata solo all'idea. Anche se dopo 10 ore è finita con un cesareo perché Thiago non ci lasciava altra scelta, non posso fare altro che ringraziarti per quanto mi hai motivata, aiutata, fatta sentire al sicuro. Sei la migliore. Non vedo l'ora di farne altri".

Chiara, quindi, sembra già prontissima a diventare mamma per la seconda volta e siamo certi che tra qualche mese arriverà l'annuncio di un bebè bis.