Chiara Nasti sul bebè in arrivo: "Fosse stata femmina? L'avrei chiamata Barbie"

Chiara Nasti finisce nuovamente al centro di una polemica social e, dopo la bufera sulle mamme che "svaccano" in gravidanza, ha sconvolto tutti rivelando quale nome avrebbe dato al suo bebè in arrivo se fosse stata una femminuccia invece che un maschietto. Rispondendo alle domande dei suoi fan, infatti, la Nasti, che partorirà tra circa una ventina di giorni diventando mamma per la prima volta, ha svelato quale nome avrebbe scelto se a nascere sarebbe stata una bambina e la risposta è finita subito sulla bocca di tutti. Di quale nome di tratta? Barbie. La compagna del calciatore Mattia Zaccagni, infatti, avrebbe dato al bebè il nome della nota bambola dai capelli biondi.

Peccato, però, che Chiara è in attesa di un maschietto che, invece, chiamerà Thiago.

L'influencer e presto mamma sta vivendo gli ultimi giorni di gravidanza immaginando quale sarà il suo futuro con l'arrivo di un figlio e ha ammesso che teme che il suo compagno possa diventare molto geloso del bimbo in arrivo dato che, a detta di lei, viene trattato lui stesso come un figlio. "Sono curiosa di vedere Mattia con Thiago - ammette la Nasti - da me viene trattato come un figlio quindi cercherò di non fargli pesare la presenza del bimbo".

E poi, a chi le chiede se avesse avuto paura durante la gravidanza lei risponde: "Avevo paura che qualcosa andasse male durante la mia gravidanza, credo sia una paura un po' di tutte".