Chiara Nasti diventa mamma, ma i tifosi giallorossi non placano gli sfottò

Chiara Nasti è appena diventata mamma e anche nel giorno più bello non si placano le polemiche intorno all’influencer partenopea. No, questa volta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha combinato nulla, apprestandosi piuttosto a godere le prime ore con il piccolo Thiago, nato dall’amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni.

E’ stata proprio la fede calcistica ad aver scatenato in questa giornata speciale per la neo-famiglia un turbinio di critiche. Infatti sotto la prima foto del piccolo Thiago postata da mamma e papà si sono scatenati i tifosi della Roma, prendendo di mira la famigliola.

La diatriba Zaccagni-Zanioli

Chiara Nasti ha infatti avuto una precedente relazione con l’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo. Nell’aprile del 2021 i due hanno concluso la storia e la napoletana ha ritrovato la felicità con Mattia Zaccagni, centrocampista biancoceleste. Il credo calcistico ed il noto odio tra i due club della Capitale si è riversato sul bebè in arrivo. I tifosi della Roma hanno messo a punto un coro gridato allo stadio per pungolare Zaccagni e la compagna allora in dolce attesa: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, riecheggiava nello stadio Olimpico. Per tutta risposta la Nasti ha alzato il livello della querelle in corso, replicando: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno (di figlio). E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”.

Una shitstorm giallorossa

Oggi nel giorno più bello per Chiara e Mattia le polemiche non si placano. I tifosi giallorossi si sono riversati sui profili della coppia, commentando con le solite argomentazioni le prime foto del piccolo Thiago. “Questa è la foto con il babysitter, mo tra un po’ Nicolò Zaniolo metterà la foto”, scrive ironicamente un commentatore. Gli fa eco un altro utente: “Ha gli occhi di Nicolò”. E poi ancora: “E’ uguale a Nicolò”. Un follower asserisce: “Chi è questo che lo tiene in braccio? Lo zio? Certo la prima foto la potevate fare col papà Nicolò Zaniolo”. C’è poi chi tira in ballo la feroce battuta del gamberetto: “In effetti il colore carminio del volto allude al crostaceo Marino noto per camminare all’indietro”. Insomma questo il tenore dei commenti apparsi sotto il profilo della Nasti e Zaccagni. Una vera e propria shitstorm dalle tinte giallorosse.