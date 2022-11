"È partita la querela": Chiara Nasti insultata dopo il parto, si annunciano conseguenze

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori lo scorso 16 novembre. A pochissime ore dal parto sui profili social sono state diffuse le foto del piccolo Thiago in braccio al suo papà e della mamma ancora nel letto della clinica. Ma gli auguri per la famiglia non sono stati gli unici commenti rilasciati dagli utenti a ridosso degli scatti: tante, infatti, sono state anche le critiche per aver condiviso subito la gioia della nascita e, soprattutto, diversi sono stati coloro che, ironizzando sul flirt che Chiara Nasti ha avuto con il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo, hanno lanciato frecciatine su chi fosse il vero padre del bambino.

Critiche a Nasti-Zaccagni, partono le querele

Battute e insulti di ogni tipo non sono affatto piaciute ai famigliari della coppia. Ma se al momento la neomamma ha preferito non commentare concentrata com'è sulla gioia della maternità, e pure il compagno ha preferito non dare retta agli haters, a rispondere ci ha pensato la mamma di Mattia Zaccagni nonché suocera dell'influencer. Per tutti coloro che hanno voluto scherzare sulla paternità del calciatore della Lazio è arrivata così la risposta più diretta ripresa in diversi commenti: "Già partita la querela, imbecille!", ha scritto la nonna del piccolo Thiago, decisa a difendere la famiglia dagli attacchi tanto feroci.

La gravidanza di Chiara Nasti

"Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto" ha scritto Mattia Zaccagni alla compagna a corredo del post che ha annunciato la nascita del figlio. La gravidanza di Chiara Nasti è stata molto discussa. Con alcune sue risposte e affermazioni ha fatto scoppiare delle vere e proprie polemiche: come dimenticare la frase sulle "mamme che svaccano in gravidanza", oppure della risposta - nella quale definì un "gamberetto" l'apparato riproduttivo del suo ex Zaniolo - che Nasti diede dopo i cori dei tifosi della Lazio contro Nicolò. O ancora il commento scritto su Instagram in cui Nasti ha difeso la maleducazione di un bambino solo perché ricco e quindi potenzialmente, in futuro, una persona potente.

Adesso che Thiago è nato, Chiara e Mattia potranno iniziare a pensare al matrimonio, dato che il calciatore ha chiesto a Chiara di sposarlo quest'estate. Chissà come festeggeranno il giorno delle nozze, visto lo sfarzo con cui hanno organizzato la festa per svelare il sesso del bambino nello stadio Olimpico di Roma.