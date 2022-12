Chiara Nasti, il servizio fotografico al figlio a due settimane dalla nascita

Chiara Nasti è diventata mamma il 16 novembre. Da quel momento la sua vita, e quella del compagno Mattia Zaccagni, è cambiata. I due per hanno anche deciso di tatuarsi il nome del figlio sul collo.

Nasti sul suo profilo Instagram condivide le foto del piccolo Thiago tra passeggiate e poppate e oggi ha deciso di pubblicare il momento in cui il piccolo ha posato per un servizio fotografico a pochi giorni dalla nascita. Lo stile degli scatti ricorda le note foto della fotografa Anne Geddes. Thiago, Infatti, è stato vestito e posizionato, mentre dormiva, in una struttura a forma di luna e anche dentro ad un secchio riempito di morbidi tessuti. Il servizio però risale ad una settimana fa: sia Nasti che Zaccagni hanno postato la foto del piccolo con un cappellino azzurro.

Sotto al post di Nasti sono stati moltissimi i commenti, alcuni di congratulazioni e altri di critica. "E meno male che non lo volevi far vedere, ma goditi tuo figlio e non metterlo in mostra" scrive un utente, altri hanno sottolineato come non apprezzino i servizi fotografici 'new born' (ovvero quando i bambini sono appena nati), altri ancora hanno sottolineato come questo bambino sia sempre su Instagram: "Non lo vedrete mai su i social! cit" ironizza qualcuno.

Il new born ha diviso i follower di Chiara, perché se da una parte c'è chi la critica dall'altra c'è chi la difende: "Madonna il 'new born' lo fanno anche i poracci come me. State sempre a rompe er ca**o", "Può fare tremila foto video ecc fatevi i vostri! Non deve dare conto certo a voi". "Io sinceramente non lo capisco tutto questo accanimento, gli shooting New born li fanno ormai tutti quando nasce un figlio per tenersi un ricordo, ora lo fa la Nasti ed è apparecchiato per i social, sei una madre pessima ecc.. Ma fate le persone serie e pensate a puntare il dito contro i genitori che veramente non si prendono cura dei figli. E poi ma chi siete voi per giudicare una neo-mamma" si legge ancora sotto il post.

Non è quindi difficile immaginare che Chiara abbia ricevuto non pochi messaggi di risposta alla storia che ha pubblicato oggi e nella quale mostra altre pose in cui è stato sistemato Thiago durante il servizio. Non sarebbero queste le prime accuse che l'influencer si trova ad affrontare da quando è diventata madre, su Instagram è stata accusata di pubblicare le foto del piccolo per guadagnare di più ed è anche stata vittima di molti utenti che, ironizzando sul flirt che Chiara Nasti ha avuto con il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo, hanno lanciato frecciatine su chi fosse il vero padre del bambino.