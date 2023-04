Chiara Nasti e la foto in abito da sposa nell'atelier, la rabbia di una fan: "Perché lei può e noi no?"

Una grande e vaporosa gonna: questo è il dettaglio che ruba l'attenzione nella foto che Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram. Un'anticipazione di quello che indosserà il giorno del suo matrimonio: come lei stessa spiega non sarà quello l'abito che indosserà, ma l'eccitazione per le nozze è così tanta che non ha saputo resistere alla tentazione di stuzzicare l'attenzione dei suoi follower,

Il 20 giugno è sempre più vicino e finalmente potrà dire il tanto atteso "sì" al suo amore, e padre di suo figlio Thiago, Mattia Zaccagni. L’influencer e il calciatore della Lazio sono diventati genitori il 16 novembre 2022 e adesso il prossimo passo nella loro vita insieme sarà l'indossare le fedi. Per aiutarli nella preparazione del grande giorno hanno scelto di affidarsi ad una wedding planner.

"Un sogno" ha scritto Nasti a corredo della foto e Zaccagni, dolcissimo, ha commentato con: "Sarai la sposa più bella del mondo". Dalle dimensioni della gonna, che vediamo solo in parte in quanto Chiara è seduta a terra e di spalle, possiamo intuire che la sua scelta non sarà poi molto distante e quindi nel giorno delle nozze vedremo una Chiara principessa.

Zaccagni e Nasti hanno scelto Villa Miani, storica dimora a Roma con una vista mozzafiato sulla città, per il matrimonio a rivelarlo è stata la coppia al settimanale Chi, gli invitati saranno circa 200 e tutti si ritroveranno per il sì nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

La rabbia di una follower

Tra i vari commenti di felicitazioni anche quello di una ragazza che ha raccontato l'esperienza che lei e la sua amica, che doveva scegliere l'abito, hanno vissuto all'interno dell'atelier scelto da Nasti: "Ho accompagnato una mia amica da voi, non ci è stato permesso fare nessuna foto... In questo caso cosa è cambiato? Magari perché la mia amica ha pagato l'abito?", ha scritto la donna taggando il negozio e lasciando intendere che Nasti avrebbe lo avrebbe pagato tramite la pubblicità sul suo profilo Instagram.

In molti negozi, non solo per abiti da spose, non è consentito fare foto: questa è una scelta che spetta al singolo commerciante, alcuni adottano tale divieto per privacy, ma anche per impedire che possa essere fotografato il modello per poi essere riprodotto. Ovviamente l'osservazione della follower ha suscitato alcune risposte ma tutta a favore di Nasti e che vanno a sottolineare l'importanza di avere molti follower sui social.