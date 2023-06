Chiara Nasti e Zaccagni sposi: il video privato; lei cambia 3 abiti (e uno è super provocante)

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. Il sì è arrivato nel pomeriggio di ieri a Roma, precisamente nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa in cui si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi. Già genitori del piccolo Thiago, nato otto mesi fa, l'influencer e il calciatore della Lazio si sono poi recati a Villa Miani, prestigiosa location sulla via Trionfale, per i dovuti festeggiamenti. Un centinaio gli invitati presenti, compresa Angela Nasti, sorella di lei famosa per aver partecipato alla trasmissione televisiva "Uomini e Donne".

Ed è proprio Angela - oltre ad alcuni invitati - a condividere su Instagram i primi video delle nozze. Mentre infatti Chiara è impegnata a godersi il momento, mettendo da parte lo smartphone almeno in un'occasione così speciale, la più piccola delle Nasti immortala la sorella verso l'altare e poi nel party successivo. Il rito che ha unito la coppia è stato religioso. Suggestivo il ballo in tre insieme al bebè, durante la festa notturna.

Tre gli abiti voluti da Chiara, tutti diversi tra loro, a seconda del momento della serata. Il primo, il più romantico, è quello che l'ha accompagnata all'altare: gonna larga in tulle e corpetto in pizzo, è con questo vestito che ha raggiunto il suo Mattia in chiesa. Poi due abiti più sexy: uno per l'inizio della festa, sempre in pizzo e sempre lungo, con una profonda scollatura; infine il più provocante, con un bustino molto sensuale e il seno prosperoso in bella vista, al momento del taglio della torta. Accanto a lei il neo marito, in tradizionale abito scuro.

Nasti e Zaccagni fanno coppia da due anni. Prima di incontrarlo, lei era legata a un altro calciatore: Nicolò Zaniolo. Ma l'amore per Mattia è stato più forte. La proposta di matrimonio vista mare è arrivata ad agosto, con lui che ha chiesto la mano di lei. Poi Thiago, nato a novembre. Ieri il giorno più bello.