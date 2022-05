Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: le foto della festa all'Olimpico per rivelare il sesso del bambino

Non hanno badato a spese Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in occasione della festa per svelare il sesso del figlio che stanno aspettando. Hanno affittato lo stadio Olimpico di Roma e lì hanno radunato amici e parenti per scoprire tutti insieme che presto nascerà un maschietto. Questo tipo di festa, che gli Usa prende il nome di gender reveal party, sta prendendo sempre più piede anche in Italia, infatti sono moltissime le coppie, vip e non, che organizzano questo tipo di eventi.

Pupazzi giganti, dolcetti rosa e celesti come anche i palloncini, tutto era perfetto e viene da chiedersi cosa organizzeranno quando il bambino nascerà, forse affitteranno il Colosseo? Il momento della scoperta del sesso non poteva essere più scenografico: Zaccagli ha calciato in porta, ha fatto goal e in quel momento sono stati sparati in aria i coriandoli celesti, poi il maxischermo alle spalle della porta si è illuminato con la scritta "it's a boy". Baci, abbracci con gli amici e i parenti e ovviamente un po' di sana commozione.

La sala dentro la tribuna Montemario era stata addobbata a dovere e oltre ai dolci e alle torte era stata montata una parete con i led mezza blu e mezza rosa. Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, ha dichiarato che la gravidanza è stata fortemente voluta, la coppia è sempre più felice e il nascituro andrà a coronare il loro sogno di creare una famiglia.