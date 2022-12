Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano: la data e i primi dettagli delle nozze (con centinaia di invitati)

Lo scorso agosto la fatidica proposta, tre mesi dopo la nascita del figlio Thiago e adesso l'inizio dei preparativi delle nozze che si preannunciano faraoniche: il 2022 per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stato decisamente intenso, pieno delle emozioni che sembrano anticipare quelle dei prossimi mesi. Dopo la gioia per l'arrivo del primogenito, la coppia ha deciso di concretizzare le intenzioni di diventare marito e moglie e ha fissato la data del matrimonio per il prossimo 20 giugno. Ad anticiparlo è il settimanale Chi che svela anche i primi dettagli di un'organizzazione che non lascerà nulla al caso.

La location scelta per il party dai futuri sposi è Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. Lì Chiara e Mattia hanno deciso di ospitare i loro invitati che saranno circa 200. Alla luce dei trascorsi che hanno segnato le tappe salienti della vita dei due (dal sontuoso gender reveal del primogenito alla proposta di nozze debitamente registrata sui social) è facile immaginare come anche la cerimonia sarà studiata nei minimi dettagli per essere condivisa anche stavolta con i loro milioni di follower.

Chiara Nasti mamma: "Pensavo fosse più semplice avere un figlio"

Intanto Chiara Nasti, 24 anni, si sta scontrando con le prime difficoltà che comporta l'essere mamma. "Pensavo fosse più semplice avere un figlio", ha dichiarato a chi sui social le ha chiesto della sua nuova routine da mamma di un bimbo di poche settimane. "Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l'allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui" ha aggiunto ancora, lasciando intendere una certa insofferenza nell'aver dovuto abbandonare, almeno per ora, le sue passioni e la sua carriera da influencer per dedicarsi completamente al figlio a cui ha già dedicato un vistoso tatuaggio sul collo.