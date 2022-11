Chiara Nasti: è nato il piccolo Thiago, le foto all'ospedale

È nato il primogenito di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: Thiago. I due neo genitori hanno condiviso su Instagram le foto del piccolino appena nato. Immancabili gli auguri della Lazio, squadra dove Zaccagni gioca.

Immancabili gli auguri e le congratulazioni di amici e follower al post che annuncia la nascita del piccolo. Chiara e Mattia sui social hanno scritto: "Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire". Sul profilo Instagram di Nasti è stato condiviso anche un breve video in cui Zaccagni bacia il piccolo dentro la culla in ospedale, un momento molto dolce e tenero. Non ci sono invece ancora foto dell'influencer.

La gravidanza dell'influencer è stata molto discussa. Con alcune sue risposte e affermazioni ha fatto scoppiare delle vere e proprie polemiche: come dimenticare la frase sulle "mamme che svaccano in gravidanza", oppure della risposta - nella quale definì un "gamberetto" l'apparato riproduttivo del suo ex Zaniolo - che Nasti diede dopo i cori dei tifosi della Lazio contro Nicolò. O ancora il commento scritto su Instagram in cui Nasti ha difeso la maleducazione di un bambino solo perché ricco e quindi potenzialmente, in futuro, una persona potente.

Adesso che Thiago è nato, Chiara e Mattia potranno iniziare a pensare al matrimonio, il calciatore ha chiesto a Chiara di sposarlo quest'estate. Chissà come festeggeranno il giorno delle nozze, visto lo sfarzo con cui hanno organizzato la festa per svelare il sesso del bambino nello stadio Olimpico di Roma.