Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, è amore: la prima foto di coppia (e il dolce tatuaggio)

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono ufficialmente una coppia. Dopo le voci che negli ultimi giorni si rincorrevano interrogandosi sul presunto nuovo fidanzato dell’influencer - ora individuato in Stefano De Martino, ora nel calciatore Neymar - attraverso le storie Instagram è arrivata la foto che spazza via ogni illazione mostrandoli insieme per la prima volta.

Allo scatto di coppia è seguito quello del nuovo tatuaggio del calciatore della Roma: un cuore rosa trafitto da una freccia come nelle più classiche immagini simbolo di un amore appena sbocciato.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno insieme: le voci circolare nei giorni scorsi

Con il gesto social di mostrarsi insieme per la prima volta, Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo hanno messo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni che negli ultimi tempi li avevano visti al centro delle cronache rosa.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, infatti, è stata indicata come la destinataria delle attenzioni dell’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar che per lei “avrebbe perso” la testa, ma anche come presunta fiamma di Stefano De Martino. Riguardo al centrocampista giallorosso, invece, si era parlato di una frequentazione con Madalina Ghenea, poi smentita insieme alla conferma della gravidanza della ex fidanzata Sara. Adesso, però ì, la notizia spazza via ogni gossip: Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono una coppia.