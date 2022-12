Chiara Nasti mostra il (costosissimo) peluches preferito del figlio: viene 600 euro, è griffato

Da quando è venuto al mondo il piccolo Thiago è l'orgoglio di mamma Chiara Nasti, tanto da essere protagonista di innumerevoli siparietti social. L'ultimo riguarda quello che sarebbe il gioco preferito del bimbo e che, visto il suo valore economio, ha attirato l'attenzione di migliaia di follower. Si tratta di un peluches a forma di orsetto. Non però un pupazzo qualsiasi, bensì un gioco brandizzato da Fendi, tra le maison di moda più prestigiose in Italia.

Color tabacco e tappezzato del logo della maison, l'orsetto è apparso nella giornata di ieri tra le Instagram Stories della giovane influencer napoletana, presto sposa del calciatore Mattia Zaccagni. "A Thiago questo pupazzo piace tantissimo" ha scritto nella didascalia. E il piccolino è ben abituato se si va a scovare il costo dell'oggetto sul sito ufficiale della casa di moda: ben 620 euro.

Tale madre tale figlio. Tra le prime fashion blogger emerse su Instagram, Chiara Nasti, con due milioni di follower, è tra le influencer più famose del mondo della moda. Mondo che frequenta da quando era ancora una adolescente. Mentre oggi, a 24 anni compiuti, racconta day by day la sua vita da mamma a tempo pieno, cominciata lo scorso 16 novembre. "Sono i giorni migliori della mia vita", ha detto la ragazza, senza però nascondere una certa fatica dovuta alla maternità. "Pensavo fosse più semplice avere un figlio", ha ammesso tempo fa. "Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l'allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui". Presto le nozze. E chissà da chi saranno brandizzate, questa volta.