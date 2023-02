Chiara Nasti, mamma che non "svacca" in gravidanza. Pancia piatta a due mesi e mezzo dal parto

Il piccolo Thiago è nato neanche due mesi e mezzo fa ma Chiara Nasti è tornata ad avere già un fisico invidiabile. Pancia piatta, silouette snella e sul corpo neanche il minimo segno della gravidanza. L'influencer napoletana, infatti, ha ripreso il suo peso forma in pochissimo tempo dopo aver dato alla luce il suo promogenito, Thiago, avuto insieme al suo compagno e futuro marito Andrea Zaccagni e nato lo scorso 16 novembre. E se il piccolino è già protagonista dei social di mamma Chiara, lei, influencer di professione, non può permettergli di rubarle troppo la scena così, la 25enne, ha deciso di tornare a mostrarsi da sola, su Instragram, e far vedere a tutti quanto sia una donna sexy e magrissima, oltre che mamma.

Fiera di essere riuscita a tornare alla stessa forma fisica prima della gravidanza e desiderosa di riappropriarsi della sua immagine di donna bellissima e sensuale, oltre che di mamma alle prese con poppate e rigurgiti, Chiara si è messa in mostra, nelle sue ultime stories Instagram, in un video dove, con sguardo provocante e una grande sicurezza di sé, mostra a tutti i suoi fan i suoi traguardi fisici e quella pancia piatta che a neanche tre mesi dal parto, è tornata ad avere di nuovo, forse anche per dimostrare a tutte le donne, dopo quella feroce polemica sulla mamme che "svaccano" in gravidanza, che lei non è una di loro.

Chiara ne ha approfittato, con la scusa di mostrare il suo outfit da workout della domenica, per lanciare un messaggio bello e buono non solo alle altre mamme ma alle donne in generale: "Si può essere mamme e sexy allo stesso tempo" e su questa cosa sembra pensarla allo stesso modo di Bianca Atzei.