Offese a Chiara Nasti dopo aver dato del "pagliaccio" a Paola Turani, Francesca Barra la difende

Questo fine settimana ha fatto molto discurere il botta e risposta tra Paola Turani e Chiara Nasti riguardo alle dichiarazioni di quest'ultima sul non aver preso peso in gravidanza e sul suo aver descritto con il termine "svaccare" chi invece i chili li prende. A scrivere un lungo commento sulla questione è stata la giornalista Francesca Barra su Instagram. Tra le vip a rispondere anche Paola Turani che ha parlato della sua di gravidanza. "20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così! Mi sono sentita "svaccata" in gravidanza? No, anzi", ha scitto Turani e prontamente Nasti ha ribattuto. "Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di "seguire ricambio". Leccare il culo alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene, che pagliaccio che sei", dopo questa risposta di Nasti si è scatenata una vera e propria valanga di commenti tutti contro Chiara Nasti. Alcuni anche molto offensivi.

La presa di posizione di Francesca Barra

Visti i centinaia e centinaia di commenti sotto al suo post Francesca Barra con una storia Instagram ha voluto prendere una posizione netta e dura contro chi ha offeso Nasti e la sua famiglia. "Non mi piace come Chiara Nasti abbia trattato i chili in gravidnza - scrive la giornalista - Non mi piace come ha risposto a Paola Turani. Ma se per difendere le madri dal termine "svaccare" o Paola, siete costretti a scendere così in basso da toccare un figlio, a dare della poco di buono ad una madre incinta (anche se non la condividete) non siete migliori. Anzi fate anche un po' schifo. Il dissenso si condivide con educazione, la credibiità passa anche da come rispondete".

I commenti che si sono scambiate Nasti e Turani sotto al post di Francesca Barra.