Chiara Nasti: "Il mio primo compleanno da mamma, fiera di me" ma fioccano critiche

Chiara Nasti ha compiuto 25 anni e non potrebbe essere più felice e soddisfatta della vita che si è costruita. Un primo compleanno da mamma che l'influencer napoletana ha vissuto con grande emozione e celebrato in grande stile perché per la prima volta a festeggiarla non c'erano solo i suoi amici e il suo fidanzato Mattia Zaccagni ma anche il suo bimbo, il piccolo Thiago, già grande protagonista dei social di mamma Chiara. E per rendere questo momento memorabile, Chiara ha deciso di fare una dedica rivolta a se stessa e a questa tappa importante della sua vita. Dedica pubblicata su Instagram che, però, non ha incontrato il favore di tutti scatenando non poche critiche nei suoi confronti.

"E sono 25 anni, vissuti sempre con emozione e non tradendo mai me stessa - ha scritto Chiara nel suo post per poi aggiungere - Il resoconto a oggi ha superato le mie aspettative, il primo compleanno da mamma e non potrei esserne più fiera. Cambiano le priorità, le attenzioni e la quotidianità, dedicata totalmente al mio cucciolo. Ogni traguardo sarà per lui, ogni successo lo raggiungerò per te. Mi hai dato la forza, amore, riempiendomi di gioia. Quindi auguri a me e a tutte le cose belle che ci aspettano".

Parole che hanno scatenato gli haters dell'influencer che si sono scagliati sul suo uso dell'italiano, sul suo essere autocelebrativa e, ancora di più, sul fatto di aver portato un bambino di pochi mesi a un party del genere dove, la sua presenza, secondo il parere di molti, sarebbe stata inadeguata.

"Tuo figlio starà già pensando ma che caz*o ci faccio in mezzo a sti due cialtroni" è solo uno dei commenti rivolti a Chiara. "25 anni? Pensavo ne avesse 35" le scrive, invece, qualcun altro e c'è anche chi continua ad accusarla di sfruttare il figlio per un po' di popolarità sui social.

Una cosa, però, è certa, Chiara Nasti non ha paura delle critiche e continua a mostrarsi sui social come vuole lei che la si critichi o meno. Intanto, l'influencer ne ha approfittato anche per annunciare chi saranni i padrini per il battesimo di Thiago, Ciro Immobile e sua moglie.