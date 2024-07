La sorella di Chiara Nasti fidanzata con Scamacca: un altro calciatore in famiglia

Un altro calciatore in famiglia. Angela Nasti, sorella minore di Chiara Nasti, ha ufficializzato la storia con l'attaccante dell'Atalanta - reduce dalla delusione di Euro 2024 - Gianluca Scamacca. Da settimane si vociferava di un loro avvicinamento e sono stati i diretti interessati, adesso, a confermare tutto.

Il primo a uscire allo scoperto è stato il calciatore, che ha pubblicato tra le storie Instagram una foto in bianco e nero di loro due che si guardano innamorati, aggiungendo due emoticon, un sole e un cuore azzurro. Poco dopo anche Angela ha condiviso un loro scatto, stavolta a colori ma mentre si danno un bacio.

Non è la prima storia d'amore di Angela Nasti - ex tronista di Uomini e Donne - con un calciatore. In passato la 25enne è stata legata a Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, mentre Scamacca ha da poco messo fine alla relazione con Flaminia Appolloni, con cui è stato anni. Un nuovo amore nato d'estate… Che speriamo arriverà almeno a mangiare il panettone.