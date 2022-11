Chiara Nasti sfoggia un mega tatuaggio (sul collo) dedicato al figlio Thiago, le foto

A poco più di una settimana dalla nascita del piccolo Thiago, Chiara Nasti non solo ha già trasformato il bimbo in un piccolo influencer ma ha anche deciso di dedicargli un tatuaggio speciale per celebrare il bambino nato dall’amore con Mattia Zaccagni che l'ha resa mamma per la prima volta. L'influencer napoletana, al momento mamma a tempo pieno e già con la testa rivolta a una prossima gravidanza, ha, sfoggiato oggi stesso un (inaspettato) mega tatuaggio sul collo che ha scelto di farsi in onore del suo bimbo e non ha perso occasione per mostrarlo ai suoi fan attraverso le sue storie su Instagram.

Chiara, inoltre, per evitare polemiche, ci ha tenuto subito a specificare di essersi consultata con il suo medico prima di farsi questo tatuaggio che, secondo il parere di alcuni, potrebbe essere pericoloso fatto nel bel mezzo di un allattamento.

"Ovviamente prima di tatuarmi mi sono consultata con chi dovevo. Poi ognuno ha pareri diversi. Ci si può tatuare tranquillamente”, sono le parole dell'influencer che, dopo aver sfoggiato questo nuovo tattoo, ha anche risposto alle domande dei suoi fan rivelando alcuni aspetti inediti su come ha vissuto il parto e come sta vivendo queste prime settimane da mamma.

Come prima cosa, Chiara ha raccontato che Thiago è un bambino molto bravo che la fa dormire la notte e che il suo compagno, Mattia Zaccagni ha assistito al parto dandole molta forza.

Sembra proprio che la Nasti stia vivendo un momento di grande gioia, staremo a vedere quando arriverà l'annuncio di un bebè numero due.