Chiara Nasti e il "gamberetto" di Zaniolo: la bomba dell'influencer sull'ex

Ride bene chi ride ultimo. Il ghigno di Nicolò Zaniolo sul pullman della Roma - che giorni fa ha sfilato per le strade della Capitale dopo la vittoria della Conference League - davanti al coro "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", è nulla davanti alle fragorose risate dell'ex fidanzata Chiara Nasti (e di quelle che stanno impazzando sui social).

L'influencer, che aspetta un bambino dal calciatore della Lazio, dunque doppiamente 'rivale' del centrocampista giallorosso, ha replicato velenosa sui social. "Cosa ne pensi del coro di Zaniolo?" le hanno chiesto tra i commenti di un post. La risposta è epica: "Mmm... Che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo". La stoccata di Chiara Nasti fa il giro della rete, scatenando un goliardico tam tam di meme e battute. Menu del giorno? Gamberetti, che domande.

La replica di Chiara Nasti e l'ironia su Twitter

L'accusa di bodyshaming

Sul web non solo ironia dopo la frecciatina di Chiara Nasti. In molti accusano la 24enne non soltanto per la caduta di stile, ma di aver fatto bodyshaming nei confronti del calciatore, commentando pubblicamente e in modo umiliante dettagli intimi - seppure come sfottò - che hanno scatenato una bufera. "Pensate se Zaniolo avesse detto che la Nasti aveva le tette piccole o qualcos'altro di sessualmente sgradevole" fa notare una donna su Twitter, ed è in buona compagnia.

Chiara Nasti diventa mamma

Chiara Nasti aspetta il primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni. La coppia lo ha annunciato poche settimane fa sui social: "Siamo pieni di felicità e non vediamo l'ora di diventare genitori - hanno scritto - Ti aspettiamo amore della nostra vita". Sarà un maschio, come hanno svelato qualche giorno fa al centro dello stadio Olimpico, affittato per l'occasione. Un gender reveal costato non poche critiche alla coppia, ma l'influencer anche in quel caso non è rimasta in silenzio: "La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a cerca gente non scende giù. Grazie per questa attenzione. Sempre. Continuate così".