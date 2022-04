Chi è Paolo Vizzari di Good Morning Italia: dall'età a papa Enzo alla vita privata

Vita privata e professionale di Paolo Vizzari: la laurea in lettere e le collaborazioni con importanti quotidiani. Figlio di Enzo, uno dei più stimati critici gastronomici del nostro paese, ha seguito le orme paterne riuscendo a preservare uno sguardo contemporaneo. Ma chi è Paolo Vizzari? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, studi, il papà Enzo Vizzari

Paolo Vizzari nasce nel 1990 a Brescia, ma cresce a Biella. Figlio d’arte, suo padre Enzo è uno dei più importanti critici gastronomici dei nostri tempi: dal 2001 è infatti Direttore delle Guide Ristoranti d’Italia e Vini d’Italia de L’Espresso; scrive su L’Espresso e La Repubblica, dopo un passato a Corriere della Sera e Grand Gourmet. Nonostante l’ingombrante eredità paterna, Paolo si rimbocca le maniche e ottiene la laurea in lettere, con una tesi di grammatica sperimentale su Gadda. In più frequenta un master di narrativa e sceneggiatura alla Scuola Holden.

A quel punto gli si prospetta una brillante carriera nei mondi di cinema e fumetto, ma il richiamo della gastronomia è troppo forte per essere ignorato. Collabora con suo padre Enzo per la Guida “I Ristoranti d’Italia dell’Espresso” e per la rubrica una rubrica dello stesso giornale: La Tavola. Il suo curriculum vanta lavori per La Repubblica, Radio Deejay, MTV e La Cucina Italiana. Paolo ha scritto il libro "Giovani&Audaci. Ritratti (quasi) veri dei cuochi che stanno rivoluzionando la cucina italiana".

Good Morning Italia con Joe Bastianich

Paolo Vizzari è stato più di una volta ospite del programma culinario MasterChef Italia. La grande occasione televisiva arriva però il 26 aprile del 2022, data che vede il debutto del road show Good Morning Italia. Il critico divide la scena con Joe Bastianich: in ogni puntata Vizzari intervista professionisti del settore gastronomico (nel primo episodio dialoga con la chef Antonia Klugmann), mentre Bastianich incontra alcuni musicisti.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Nonostante abbia un profilo Instagram dove pubblica frequentemente foto inerenti al suo lavoro, Paolo Vizzari non è solito esporre pubblicamente particolari sulla sua vita privata. In rete circola però una intervista doppia che vede un confronto tra il critico gastronomico e la sua compagna Dominga Cotarella, direttore marketing del progetto enologico Famiglia Cotarella e co-founder di Intrecci, una scuola di alta formazione di sala dedicata ai nuovi professionisti dell’accoglienza. Un’attività, quest’ultima, che ha visto anche la collaborazione dello stesso Paolo Vizzari.

