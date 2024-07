Francesco Chiofalo ammette: "Noi influencer? Non siamo nessuno e non sappiamo fare un ca**o"

"Molti miei colleghi questa cosa non la capiscono che noi influencer non sappiamo fare un ca**o", è con questa la frase con cui Francesco Chiofalo si è conquistato il favore del pubblico dopo le continue critiche per i suoi ritocchini al limite del legale, la sua ossessione per la chirurgia plastica e la vita di eccessi. L'ex volto di Tempstation Island, infatti, ha ammesso che lui, così come tutte le persone che sui social si definiscono "influencer", in realtà non sanno fare proprio nulla e si atteggiano come se fossero chissà chi.

Parole dette con grande sincerità da parte dell'ex fidanzato di Drusilla Gucci che, ospite della prima puntata di Talking Barber Podcast, si è lasciato andare a uno sfogo sul mondo degli influencer raccontando il dietro le quinte della sua esperienza al Festival di Venezia e ammettendo che soprattutto le donne di questo settore, pensano di essere delle star quando, in realtà, non sono proprio nessuno.

"Quando sono andato al Festival di Venezia, soprattutto le donne, tutte che se la sentono, ma vengono chiamate sul red carpet solo per portare il grande pubblico in un evento di nicchia ma i miei colleghi non lo capiscono - commenta Chiofalo -. Pensano che sono invitati lì perché sono persone importanti e questa è una follia, per questo non posso girare troppo nel mio ambiente. Questi pensano davvero di essere qualcuno? Non siamo nessuno e non influenziamo nessuno!".

Una dichiarazione che, da un lato ha fatto storcere il naso ai cosiddetti "influencer", dall'altro ha conquistato tutto il pubblico che ha regalato a Francesco Chiofalo solo bei commenti.

Ci è voluta una semplice dichiarazione "contro" gli influencer a regalare a Chiofalo il favore del pubblico che, dopo aver ascoltato le sue parole sul mondo di cui fa consapevolmente parte, ha avuto solo belle parole per lui, arrivando perfino a rivalutarlo come persona.

"Mi ha veramente stupito, qualcosa di veramente sensato lo ha detto", scrive qualcuno sotto il video in questione, "L'ho rivalutato" sono le parole di qualcun altro e in tantissimi hanno ammesso di aver apprezzato tantissimo la sua onestà.

E se il pubblico, improvvisamente, apprezza Francesco Chiofalo siamo certi che quelli che lui definisce "influencer che non sanno fare niente" la pensino diversamente.

Francesco Chiofalo sugli influencer: il video