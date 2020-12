Chiofalo contro Selvaggia: "Ecco la foto che mostra la verità"

Selvaggia Roma con il padre. Questa è la prova che Francesco Chiofalo ha portato a Live non è la D'Urso, con questa foto l'ex di Selvaggia ha voluto dimostrare che quanto affermato da Roma al Gf non corrisponde alla verità. "Lei ha detto, e ripeto testualmente, che è da quando ha 15 anni che non vede il padre. Questa foto però mostra il contrario, aveva i denti rifatti quindi risale al 2018 circa" ha spiegato Francesco. Barbara D'Urso però non gli crede e spiega che crederà a Selvaggia (che sarà ospite la prossima settimana a Live non è la D'Urso).

Nei giorni scorsi Chiofalo, su Instagram, aveva svelato la sua verità: “Non mi risulta di questo abbandono, è stata una semplice separazione quella dei suoi genitori”, ha affermato il personal trainer rispondendo alla domanda di un follower che ha generato il suo dettagliato racconto teso a smentire le affermazioni di quella che è stata la sua fidanzata per cinque anni. “Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, ha il suo numero di telefono e, almeno quando stava con me, lo sentiva regolarmente. Figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”.

Selvaggia Roma abbandonata dal padre, la verità di Chiofalo

Quanto mostrato e dichiarato da Francesco è in netto contrasto con quanto raccontato da Selvaggia all'interno della casa del Gf Vip, dove aveva anche confidato di aver provato il suicidio. "Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa - ha confidato in lacrime a Maria Teresa Ruta -. Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo”.

Chiofalo prima sui social e poi a Live non è la D'Urso ha ribadito che “quando stava con me, lei è andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti. Non è il campione dei padri ma non l'ha abbandonata, i miei genitori lo conoscono, io lo conoscono".