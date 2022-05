"Isola dei Famosi: un chirurgo per i ritocchini alle naufraghe". Il retroscena e i video

"Qualcosa è cambiato a L’Isola. Qualcuno è stato appena riempito come un maialino". Non usa mezzi termini la Dott.ssa Dvora Ancona, noto medico chirurgo specializzato in medicina estetica, con oltre 20mila follower su TikTok, che punta il dito contro la produzione dell'Isola dei Famosi ed afferma, col suo occhio clinico, che in Honduras ci sarebbe qualcuno incaricato di far "ritocchini" alle naufraghe. L'accusa arriva attraverso alcuni video pubblicati proprio sulla piattaforma e diventati presto virali: "Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici", afferma.

Oltre centomila le visualizzazioni della clip in cui Dvora parla del presunto ritocchino di Carmen. "Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare - prosegue la dottoressa - Carmen Di Pietro, ad esempio, è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto". "Quindi vuol dire che qualcuno passando a L’Isola dei Famosi, come se fosse un posto dietro l’angolo, le ha fatto tutti i trattamenti - prosegue - Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa. Adesso è tutta rimpolpata. Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche degli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana".

Dito puntato anche su un'altra naufraga, ovvero Lory Del Santo: "Ci risiamo, ma che Isola dei Famosi è? Tutti vanno lì e poi cambiano all’improvviso - aggiunge Dvora - Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia. Ne ho quasi la certezza e per voi? La prossima volta ci vado anche io tanto se mi posso fare ne iniezioni e magnare".