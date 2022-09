"Ho abortito perché ho scelto la mia vita e non quella del bambino", la rivelazione di Chrissy Teigen

In inglese esistono due parole per descrivere l'interruzione di una gravidanza: abortion (quando si decide, di propria volontà, di abortire) e miscarriage (quando l'aborto non viene scelto ma è spontaneo). In italiano, di parola, ce n'è solo una ma dietro quest'unico termine che fa tanto scalpore, ci sono diverse sfaccettature e tantissime storie di donne. Oggi, a palrare di una sfumatura dell'aborto e raccontare la sua storia è Chrissy Teigen, l'ex modella americana e moglie di una delle popstar più amate al mondo, John Legend. La donna, infatti, due anni fa, annunciava di aver perso il figlio in un post Instagram che la ritraeva in tutta la sua sofferenza con il marito e il bimbo deceduto - che avrebbe chiamato Jack - dichiarando di aver avuto un aborto spontaneo e aggiungendo che, dopo questo trauma fisico, non avrebbe potuto più avere figli.

La donna, già mamma di due bambini, però, ha rivelato ora diversi dettagli ignoti sull'accaduto svelando che, quello che il mondo pensava fosse un aborto spontaneo, in realtà, era stata una scelta volontaria di interruzione di gravidanza. Chrissy, infatti, a distanza di due anni dall'accaduto ha trovato il coraggio di raccontare che il suo è stato un aborto salva vita, in quanto lei stessa, così come il bambino, rischiavano di morire e così, tra la sua vita e quella del bambino nella sua pancia, Chrissy ha scelto di salvare se stessa.

"Due anni fa, quando ero incinta di Jack ho dovuto prendere una decisione terribile - ha raccontato l'ex top model durante l'evento “A Day of Unreasonable Conversation”, programma del Propper Daley - "Sapevamo che lui non sarebbe sopravvissuto e neanche io senza alcun intervento medico quindi chiamiamolo per quello che è stato: un aborto, un aborto che ha salvato la mia vita al posto di quella di un bambino che, molto probabilmente, non ce l'avrebbe fatta e, a essere onesta, non ho mai messo insieme i pezzi della vicenda fino a qualche mese fa. Avevo raccontato al mondo di aver avuto un aborto spontaneo, il mondo era d'accordo con quella versione della storia e tutti i titoli di giornali parlavano di miscarriage, quindi è come se da un lato lo fosse anche per me ma il non aver detto subito la verità, dopo un po', è diventato insopportabile e mi ha fatto sentire "stupida".

Oggi, Chrissy, sembra aver fatto pace con se stessa e, grazie alla fecondazione in vitro, è di nuovo incinta.