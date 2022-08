Chrissy Teigen, incinta dopo aborto e fecondazione in vitro ma l'attenzione è sugli slip da 500 dollari

Chrissy Teigen è di nuovo incinta. Dopo due bambini e il dramma dell'aborto e mesi di fecondazione in vitro, la modella statunitense e moglie del cantante John Legend ha annunciato di aspettare il suo terzo bambino. La trentaseienne, già mamma di Luna e Miles, a due anni dalla perdita di quello che sarebbe dovuto essere il suo terzo figlio, Jack, nato morto, è felice di annunciare a tutti che la famiglia si sta per allargare con l'arrivo di un nuovo bebé.

Sul suo profilo Instagram, infatti, la modella per metà thailandese, ha dato il lieto annuncio a tutti i suoi fan con delle foto in intimo che mettono in mostra il suo baby bump ancora solo accennato, accompagnate da un lungo sfogo di gioia dove Chrissy racconta i momenti difficili vissuti dopo l'aborto e le cure ormonali per cercare di restare, di nuovo, incinta.

"Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni a dir poco, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e il nostro cuore - ha sottolineato Chrissy - 1 miliardo di iniezioni dopo ne abbiamo un altro bebé in arrivo. Ad ogni appuntamento mi dicevo "ok, se è sano oggi annuncerò" ma poi tiravo un sospiro di sollievo nel sentire un battito cardiaco e mi rendevo conto di essere ancora troppo nervosa. Non credo che uscirò mai da un appuntamento con più contentezza che nervosismo, ma finora tutto è perfetto e bellissimo e mi sento fiduciosa"

La modella, poi, ha sottolineato quanto sia stato difficile tenersi dentro questa notizia per così tanto tempo ma l'ha fatto per non esporsi troppo presto e dover soffrire, magari, successivamente davanti a tutti.

Nonostante la news abbia reso tutti felicisissimi per Chrissy, a cui era stato detto, due anni fa, che non avrebbe potuto avere più figli, l'attenzione dei fan della Teigen è finita tutta sui suoi slip griffati. La modella, infatti, indossa, nelle immagini che la ritraggono con un inizio di pancione, della biancheria intima premaman firmata Gucci del valore di ben 520 dollari e questi slip sono diventati subito chiacchieratissimi e cercatissimi sul web attirando l'attenzione di tutti e anche qualche polemica per il loro valore.