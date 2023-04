Christian De Sica nonno a tempo pieno: la dolce foto con Bianca

È un nonno perfetto Christian De Sica. Da quando è nata la sua prima nipotina, lo scorso febbraio, l'attore è raggiante e dedica tutto il suo tempo alla bambina - figlia della secondogenita, Maria Rosa - coccolandola e dandole tante dolci attenzioni.

Questa è stata una Pasqua speciale in famiglia, la prima con Bianca, e De Sica non poteva non immortalare il momento. Eccolo con la bambina in braccio, a pranzo al ristorante: l'attore sembra in estasi e anche la bimba sta benissimo tra le braccia del nonno. Accanto alla foto, pubblicata su Instagram, tanti commenti di amici e colleghi, tra cui Sabrina Ferilli, Mara Venier, Sandra Milo e Rita Rusic. È davvero emozionante vedere Christian De Sica in queste vesti e questa emozione non la nasconde neanche lui: "Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così - aveva dichiarato in un'intervista prima della nascita della nipote - Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca".

La foto pubblicata da Christian De Sica