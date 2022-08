"La quarta amante di De Sica", l'attore sbotta: "Ma chi te vo"

E' un fiume in piena questa estate Christian De Sica, che sui social non si tiene un cece in bocca. Dopo aver tuonato contro gli influencer, appena una settimana fa, dandogli dei "cafoni" - e neanche velatamente - stavolta l'attore si scaglia contro una collega, o meglio si difende, visto che a scoccare per prima la freccia è stata lei.

Gaia Nanni, attrice di Firenze che si divide tra cinema e teatro, ha tirato in ballo il re dei cinepanettoni in un'intervista al Corriere Fiorentino. Parlando di stereotipi e di come li rifugga costantemente nei suoi spettacoli, ha detto: "Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale".

Messaggio arrivato al diretto interessato, che ha condiviso l'articolo sul suo profilo Instagram e replicato: "Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. 'Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni'". 'Battuta regolare', per commentare sempre alla De Sica.

Il post di Christian De Sica