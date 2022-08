La stoccata di Christian De Sica agli influencer

Ferragosto, tempo di vacanze per vip ed influencer, che come di consueto sui social danno sfoggio dei loro soggiorni da sogno solleticando l?invidia dei followers. Ville a 5 stelle extra-lusso, barche da nababbi, outfit da spiaggia costosi, cene a 3 zeri. Questo il tenore dell?estate ostentata sui social, dove l?esibizionismo cresce a suon di like. Una tendenza che ha fatto storcere il naso a Christian De Sica che nel giorno di Ferragosto ha voluto lanciare un duro j?accuse proprio tramite le sue storie Instagram. Sebbene l?attore romano sia poco attivo sui social, l?esibizionismo delle vacanze estive che a Ferragosto raggiunge il suo culmine, l?ha fatto sbottare, così De Sica si è lasciato andare ad uno sfogo personale che non è passato inosservato.

Il post di De Sica

L?attore ha pubblicato un suo pensiero nelle stories Instagram: ?Ma le persone non si sono rotte le pa**e di condividere quello che mangiano e ballano abbracciati e poi si odiano?, si legge nella storia. ?Le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi. ? prosegue sempre sul social ? E basta. Ma possibile essere diventati cosi cafoni??, ha tuonato De Sica, che è apparso visibilmente infastidito dalla tendenza alla scoordinamento che spopola tra i social, specie tra i più giovani. Non è dato sapere a chi fosse rivolto lo sfogo, probabilmente si tratta di un pensiero orientato ad un?intera generazione.

Il nuovo spettacolo teatrale di De Sica

Nonostante il pensiero, l?estate di De Sica è tutta volta al lavoro. L?attore è impegnato nel nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo ?Una serata tra amici?, dopo il successo dell?omonimo programma andato in onda su Rai Uno. L?attore si racconta all?amico e collega Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre.