"Tutti cani a Tale e Quale", Cristian De Sica gela Maria De Filippi ad Amici. Lei lo riprende

Il bello della diretta. Chiamato a giudicare una sfida nel corso dell'ultima puntata di Amici, Christian De Sica è scivolato in una gaffe con la padrona di casa Maria De Filippi. La figuraccia, in realtà, non riguarda tanto il talent show di Canale 5 in sé quanto invece Tale e Quale Show, talent di Rai Uno di cui l'attore è stato giudice per circa quattro anni, ovvero nelle stagioni tra il 2013 e il 2017.

Mente vedeva l'esibizione di una allieva cantante, Christian se n'è uscito con un paragone tra i concorrenti dell'accademia di Canale 5 e quelli dello show condotto da Carlo Conti. "Qui sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani quando facevo il giudice". Parole di fronte a cui De Filippi è voluta intervenire: "Christian", ha esordito, "Questo non lo devi dire, perché lì c'erano concorrenti che fanno un altro lavoro". Gelo (e risate) in studio.