Christian De Sica è diventato nonno: la prima foto con la nipotina appena nata

Christian De Sica è diventato nonno. L'annuncio è arrivato dai profili social dell'attore che ha posato felice accanto alla nipotina appena nata: "È arrivata Bianca, la mia nipotina. W Mari e Francesco" ha scritto a corredo della foto. Il riferimento è alla neomamma Maria Rosa, secondogenita dell'attore e della moglie Silvia Verdone (sorella di Carlo), e al suo compagno. Mara Venier, Orietta Berti, Jerry Calà sono stati tra i primi arrivati su Instagram a congratularsi con l'amico per l'immensa gioia, accolta con altrettanto affetto da migliaia di follower.

Christian De Sica aveva parlato dell'emozione di sapersi nonno già nei mesi scorsi: "Non vedo l'ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore" aveva detto in un'intervista un mese fa: "Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca".

Che lavoro fa Maria Rosa De Sica

Maria Rosa, figlia minore di De Sica, dopo Brando, non ha seguito le orme della sua famiglia nel mondo del cinema. Oltre alla passione per il canto coltiva un grande amore per la moda che l'ha portata a diventare fashion designer. La 35enne ha conseguito un master in Fashion Design all'Accademia del Lusso e insieme all'ex marito stilista Federico Pellegrini ha fondato il brand "Mariù", nome che prende spunto dal suo nomignolo in famiglia. Dopo la fine di quel matrimonio, Maria Rosa ha ritrovato la felicità accanto al nuovo compagno Francesco che adesso l'ha resa mamma.