Christian Vieri racconta come è nato l'amore con Costanza Caracciolo: galeotto fu Instagram

Christian Vieri per anni è stato un playboy incallito, iniziatore della mitica dicotomia calciatore e velina. L’atleta ha infatti collezionato relazioni con i volti più celebri di Striscia la notizia tante relazioni, da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, oltre a numerosi flirt con le donne più ambite dello showbiz. Dopo anni turbolenti è arrivata nuovamente una velina, questa volta ineditamente bionda, a far mettere la testa a posto a Bobo. Stiamo parlando ci Costanza Caracciolo. I due stanno insieme da 5 anni e sono convolati a nozze nel 2019. A suggellare poi l’amore della coppia l'arrivo delle figlie, Stella, 3 anni, e Isabel, 2.

La conoscenza con Costanza

Il calciatore ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di come l’amore con l’ex velina proceda a gonfie vele e della loro vita famigliare. Vieri ha esordito raccontando come ha conosciuto, o meglio ha inizialmente buttato l’amo con la sua Coco: “Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic”.

Quella giusta

Christian ha capito subito che Costanza era la donna della sua vita, tanto che i due hanno bruciato tutte le tappe: “Prima non ero pronto. Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio. Cinque anni più tardi, eccoci qui”.

Comprendere che la Caracciolo era quella giusta è stato piuttosto naturale per l'ex calciatore: “Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily . In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”.

La famiglia è al primo posto per Vieri, che tuttavia con la moglie si dice appagato dall'armonia raggiunta, e a proposito di un terzo figlio ha le idee piuttosto chiare: “Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così”.