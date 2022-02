Christian De Sica festeggia la moglie Silvia Verdone: la rara foto di coppia

Non servono parole a Christian De Sica per spiegare l'amore che da oltre quarant'anni lo lega a sua moglie, Silvia Verdone. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, l'attore romano ha condiviso su Instagram una rara foto di coppia in occasione del compleanno della storica compagna e madre dei suoi due figli. Nessuna dedica né emoticon, basta il loro bacio - davanti alla torta, subito dopo aver spento le candeline - e il sorriso luminoso di lei a descrivere un legame così profondo e vitale per entrambi.

I commenti degli amici però fioccano. "Auguri di cuore alla meravigliosa donna che ti accompagna da sempre e con la quale hai condiviso ogni cosa" scrive Sandra Milo, poi è il momento di Mara Venier, Sabrina Ferilli e centinaia di follower. Per Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, è stato un compleanno intimo, festeggiato in casa con la famiglia e gli affetti più cari.

Le foto pubblicate su Instagram da Christian De Sica

La storia d'amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone

Christian De Sica e Silvia Verdone si sono conosciuti da giovanissimi, quando l'attore frequentava il liceo insieme a Carlo Verdone (erano compagni di classe). Si fidanzarono ufficialmente dopo una breve frequentazione, nonostante le iniziali perplessità della famiglia di lei dovute ai 7 anni di differenza. Si sono sposati nel 1980 e dal loro amore sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosaria, stilista.