Temptation Island, Ciavy ha avuto un incidente

Ciavy, noto protagonista di Temptation Island, ha avuto un incidente in motorino. A raccontarlo è lo stesso romano in un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si immortala nella stanza dell'ospedale che lo ha accolto in questi giorni. "Eccomi ricoverato e operato e oggi dimesso dopo essere stato preso con lo scooter. Un po’ acciaccato ..spalla e gamba, ma si torna a casa", scrive, lasciando intendere che l'esito del sinistro non ha avuto gravi conseguenze.

Di Ciavy si parlò molto la scorsa estate, quando partecipò in coppia con la fidanzata Valeria Liberati nel reality show dei sentimenti di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. Originario di Ladispoli, alle porte di Roma, lavora come PR in discoteca oltre a nutrire una passione per il pugilato. Da Temptation uscì single, dal momento che decise di troncare la relazione in accordo con la fidanzata Valeria. Poi, però, qualche settimana dopo, i due sono stati protagonisti di un discusso ritorno di fiamma che dura tutt'ora e che prosegue una storia lunga circa quattro anni.