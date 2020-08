Temptation Island, Ciavy e Valeria sono tornati insieme

Vogliono darsi una seconda possibilità Valeria e Ciavy, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. I due all'ultimo falò, dopo un confronto infuocato, avevano deciso di tornare a casa ognuno per la sua strada, convinti di non avere più nulla da dirsi, ma la lontananza, evidentemente, ha portato consiglio.

Eccoli di nuovo insieme su Instagram, dove hanno annunciato il ritorno di fiamma. "'L'unica cosa certa era che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più' - si legge accanto alla foto, pubblicata sul profilo di entrambi, in cui si abbracciano innamorati - Ci siamo guardati un'ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora... Sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggi, ma so che partiremo mano nella mano".

Fidanzati da quattro anni, Ciavy e Valeria non hanno mai vissuto insieme ma stavolta potrebbero fare il grande passo proprio per misurare il loro amore dopo l'esperienza a Temptation Island (che li ha messi a dura prova). Non sarà facile superare i problemi di coppia che li avevano portati a partecipare al reality di Canale 5, però sembrano convinti di volerci riprovare.