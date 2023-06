Ilona Staller ha denunciato il figlio: "Mi ha minacciata con un taser"

Divieto di dimora nel comune di Roma per Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, meglio nota con il nome di Cicciolina. Questo è quanto è stato deciso dal tribunale di Roma al termine dell’udienza per direttissima che si è svolta oggi, 28 giugno, a piazzale Clodio. Koons, trentenne, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Roma La Storta in seguito alla denuncia arrivata da parte di Ilona. Staller avrebbe denunciato tentativi di richiesta di soldi da parte del figlio che l’avrebbe anche minacciata con un taser. I militari giunti nei pressi dell'abitazione del 30enne, accusato di detenzione di arma illegale, lo hanno trovato in un bar e durante la perquisizione hanno trovato il taser.

Durante l'udienza Ludwig si è difeso affermando di non aver mai minacciato la madre: "È vero che abbiamo battibecchi con mia madre ma non l’ho mai minacciata. Il taser è un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale". Il giudice però ha convalidato l'arresto e ha disposto il divieto di dimora a Roma. Infine Koons avrebbe ringraziato il giudice: "Grazie per l’opportunità", queste le sue parole.

A gennaio i due erano stati ospiti di Silvia Toffanin, a Verissmo, e in quell'occasione Koons aveva chiesto la mano alla sua compagna Madalina, che ha detto sì.