Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: le foto e il video del matrimonio

Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati. Con una cerimonia celebrata in provincia di Caserta, l'attore e volto dei The Jackal ha suggellato il suo legame con la compagna, blogger napoletana al suo fianco da sette anni. La coppia ha anche una bimba, Anna, nata tre anni fa.

Il matrimonio di Ciro Priello e Maura Iandoli

"Il giorno più bello della mia vita" scrive Ciro Priello in una delle tante storie condivise su Instagram. E poi lui che attende la moglie accompagnata dal padre, l'abbraccio emozionato alla figlia, la festa con amici e parenti sono solo alcuni dei momenti raccolti nei post Instagram dove anche un video della cerimonia campeggia come un modo per ricordare per sempre la data del 18 giugno 2022.

L'annuncio delle nozze era arrivato durante la finale di Tale e Quale Show dove Ciro ha partecipato con grande successo. Il programma iniziale era che il matrimonio dovesse svolgersi la prima settimana di giugno, ma poi rimandato di quache giorno. Lo scorso 16 aprile, invece, c'era stata la promessa di matrimonio, svoltasi a Melito.

Chi è Maura Iandoli

Maura Iandoli è nata a Napoli e di professione è una blogger, su Instagram è molto attiva, ma non si definisce un'influencer. Con alle spalle studi artistici (ha studiato recitazione, canto e ballo al Teatro Totò e al Teatro delle Palme di Napoli), ha lavorato in radio e questa per lei è stata un'esperienza fondamentale per la crescita professionale. Sogna di scrivere un libro.