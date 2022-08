Clarissa e Lulù’ Selassie pronte a lanciare il nuovo singolo

Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip per le principesse Selassié è tempo di pensare al futuro. Le tre sorelle avevano rivelato i loro progetti dopo la conclusione del reality in un’intervista ad un noto settimanale di gossip. Jessica, la vincitrice aveva detto di sognare un futuro da conduttrice:”A me piacerebbe continuare nel mondo dello spettacolo ed avere un talk show da condurre. Lulù e Clarissa sono orientate più alla musica rispetto alla televisione”. Lulù e Clarissa infatti sono due grandi appassionate di canto e tempo fa avevano annunciato l’uscita del loro primo singolo in coppia. “Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla”, aveva chiosato l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo nell’intervista.

I singoli in uscita

Ora il tempo dell’attesa è finito, come riporta blogtivvu, Clarissa e Lulù Selassie starebbero registrando una serie di singoli per il loro esordio come cantanti. In attesa di ascoltare i brani firmati dalle due sorelle, le principesse hanno deliziato i followers Instagram intonando delle cover.

Lulù ha scelto Levitating di Dua Lipa, lasciando pregustare già ai followers il suo timbro graffiante. “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all…”, ha scritto la ragazza a corredo del video. Clarissa ha invece inciso la cover di 7 Rings di Ariana Grande, alzando le aspettative per i brani delle princess in uscita: “Mentre aspettiamo tutti l’uscita del singolo… vi lascio, questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci. Spero vi piaccia, non vedo l’ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi.”