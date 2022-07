"Ho allattato mia figlia per oltre due anni", Clarissa Marchese scatena la polemica

Clarissa Marchese è finita al centro di una polemica per le sue ultime dichiarazioni sull'allattamento. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex Miss Italia, infatti, ha rivelato, nelle sue stories Instagram, di avere appena smesso di allattare sua figlia Arya, avuta dal marito Federico Gregucci, dopo oltre due anni dalla sua nascita. La ventottenne siciliana ha poi fatto un lungo video sul social dove ha voluto condividere questa sua esperienza con l'allattamento e ha raccontato le difficoltà riscontrate nello smettere di allattare una bimba che ormai era abituata alla sua "merenda" giornaliera.

Nata a marzo del 2020, la bimba di Clarissa Marchese ha bevuto il latte di sua mamma fino a oggi e l'ex tronista ci ha tenuto a "sfatare qualche mito", a detta sua, sull'allattamento. In una storia su Instagram, infatti, ha scritto che non è vero che "dopo un anno non c'è più niente nel tuo latte" e che "dopo due anni diventa acqua" esortando le donne, che l'hanno criticata per la sua scelta di allattare per così tanto tempo, a informarsi bene, dare credito agli scienziati che consigliano l'allattamento per i primi due anni di vita e, soprattutto di ascoltare il proprio corpo.

Poi ha voluto raccontare come è andato il suo primo giorno senza allattamento.

"Voglio raccontarvi come ho smesso di allattare Arya. Non è stato facile ma sono stata decisa a farlo perché è una cosa che comunque avrei dovuto fare da qui a brevissimo" ha esordito l'influencer per poi andare nel dettaglio spiegando che non è stato facile smettere di allattare sua figlia dopo così tanto tempo e che la reazione della bimba non è stata delle migliori. La Marchese, infatti, non ha nascosto che la bimba ha reagito male al fatto che lei, dopo quasi tre anni, le ha detto di non poter fare più il suo "spuntino" di latte peché "la mamma non ne aveva più".

"L'ha presa male ma c'è stato un lieto fine" ci ha tenuto poi a specificare Clarissa spiegando che dopo le grida e il fatto di non aver dormito tutta la notte, la mattina dopo, Arya le ha chiesto per la prima volta il biberon dimostrando di aver capito che d'ora in poi non dovrà più attaccarsi al seno della mamma per il latte.

"Credo che abbia capito" ha, infine, concluso.